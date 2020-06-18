33625 مخالفة "تحذيرية وجزائية" للإجراءات الاحترازية في دبي

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدر مركز شرطة المرقبات في دبي، 33 ألفاً و625 مخالفة بينها 27 ألفاً 928و مخالفة تحذيرية، و5697 مخالفة جزائية فعلية للإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة فايروس كورونا خلال فترة برنامج التعقيم الوطني، وذلك تنفيذاً لقرار النائب العام للدولـة رقم 38 لسنة 2020 بشأن تطبيق لائحة ضبط المخالفات والجزاءات الإدارية والصادر بها قرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2020 للحد من انتشار فايروس كورونا " كوفيد 19".

وأكد العميد علي غانم مدير مركز شرطة المرقبات، أنه خلال فترة برنامج التعقيم الوطني، وبناءً على تعليمات معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومتابعة اللواء خبير خليل ابراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، عمل المركز على تشكيل فريق عمل لتطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، والخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فايروس كورونا، ومنها العمل على نشر الوعي في المجتمع الخارجي والمجتمع الداخلي لشرطة دبي.

وأشار إلى أن مركز شرطة المرقبات عمل خلال فترة برنامج التعقيم الوطني على تحقيق السلامة المجتمعية، وذلك من خلال المساهمة في عمليات التوعية وتنفيذ برامج التعقيم الوطني بالتنسيق مع الجهات الصحية المُختصة، إلى جانب تنفيذ أوامر تقييد الحركة المرورية والمشاة على الطرقات الداخلية والخارجية، ووضع نقاط التفتيش للتحقق من تصاريح الحركة المسموح بها ومنع التنقل.

ولفت العميد علي غانم إلى أن مركز شرطة المرقبات كان قد خصص دوريات تعمل على مدار 24 ساعة لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية وتعزيز الأمن والأمان، كما عمل على نشر التوعية الميدانية حول الوقاية من الإصابة بفيروس "كورونا"، وطرق انتقال العدوى وكيفية حماية الناس لأنفسهم، وما هي الأعراض التي تظهر على الشخص المصاب وغيرها من الإرشادات الأخرى، وقد تم توزيع مئات المعقمات والكمامات وتوفير مواد وأدوات التعقيم.

كما وأكد العميد علي غانم أن مركز شرطة المرقبات ساهم خلال شهر رمضان المبارك في توزيع 210 وجبة غذائية في منطقة الاختصاص، بواقع 7 آلاف وجبة يوماً.

أما على صعيد الحفاظ على صحة الموظفين، فأكد العميد غانم أن مركز شرطة المرقبات أجرى عمليات تعقيم للدوريات بشكل مستمر، وعمليات تعقيم لمرافق العمل، وأتاح تطبيق نظام العمل عن بُعد لعدد من الموظفين، وتوفير كافة مستلزمات السلامة العامة من أقنعة وكمامات وقفازات ومواد تعقيم وعمل أيضاً على نشر الوعي بضرورة التباعد الجسدي ووضع ملصقات توعوية.

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