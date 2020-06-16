شاهد.. خطورة "الانشغال بغير الطريق" وتجاوز الإشارة الحمراء

المصدر: البيان الإلكتروني

بثت شرطة أبوظبي فيديو لحادث مروري مروع بسبب تجاوز سائق مركبة للإشارة الضوئية الحمراء على أحد شوارع مدينة أبوظبي ما تسبب في أضرار بالغة لمستخدمي الطريق.

ويكشف الفيديو الذي بثته ضمن مبادرة "لكم التعليق" بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم-أبوظبي الخطورة الشديدة والتبعات الوخيمة لتجاوز بعض السائقين الإشارة الضوئية الحمراء بسبب عدم الانتباه والانشغال عن الطريق.

ودعت السائقين إلى الانتباه والتركيز أثناء القيادة وتجنب استخدام الهاتف لتصفّح الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي أثناء القيادة، تجنبًا لانحراف المركبة أو تعطيل حركة السير والمرور، وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء.

وشددت على أن غرامة مخالفة تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء للمركبات الخفيفة (1000) درهم و12 نقطة مرورية وحجز المركبة 30 يوم، وبالنسبة للشاحنات المخالفة المالية 3000 درهم ووقف الرخصة لمدة عام تبدأ من تاريخ سحب الرخصة للمركبات الثقيلة المتجاوزة الاشارة الحمراء.

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