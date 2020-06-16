شرطة الفجيرة تقبض على "عصابة النهار" بعد سرقة تقدر بنصف مليون درهم

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

نجحت شرطة القيادة العامة لشرطة الفجيرة متمثلة في إدارة شرطة دبا من القبض على "عصابة النهار" المكونة من أربعة متهمين قاموا بسرقة خزنة تحوي مبالغ نقدية ومجوهرات من منزل أحد المواطنين في المنطقة تقدر بقيمة نصف مليون درهم.

وأشار العقيد سيف راشد الزحمي مدير ادارة شرطة دبا أن تفاصيل القضية تعود بعد ورود بلاغ من أحد المواطنين عن تعرض منزله يوم الجمعة الماضي أثناء فترة غيابه لسرقة خزنة الأموال والمجوهرات، لافتا أنه على الفور بعد تلقي البلاغ تم تشكيل فريق عمل للقبض على العصابة التي أطلق عليها اسم "عصابة النهار". وبالبحث والتحري تمكن الفريق من تحديد هوية المتهمين في عملية السرقة، حيث تبين ان العصابة بعد عملية السرقة انتقلت إلى إمارة عجمان وعليه تم التنسيق مع شرطة عجمان وتم القبض على المتهمين الأربعة في أقل من ساعة واستعادة الخزنة والمسروقات.

وأوضح الزحمي أنه جرى التحقيق مع المتهمين الذين اعترفوا بتخطيطهم لعملية السرقة بالتعاون مع عاملة المنزل باستغلال غياب أفراد الأسرة وتنفيذ جريمتهم، وعليه تم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاستكمال باقي التحقيقات.

من جهته أشاد اللواء محمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة بالجهود الكبيرة والكفاءة العالية التي يتمتع بها رجال الشرطة الامر الذي ساهم في سرعة القبض على العصابة، مثمنا التعاون مع شرطة عجمان في تسهيل القبض على المتهمين، مؤكدا ان شرطة الفجيرة ستكون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه الاخلال والعبث بالأمن.

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