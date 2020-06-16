محاكمة متهم بخطف رجل وتركه في الصحراء

المصدر: (الشارقة – نورا الأمير)

تنظر محكمة جنايات الشارقة قضية خطف واعتداء وتهديدٍ، المتهم فيها شخص من جنسية دولة خليجية، قام بحسب أمر الإحالة بالتعاون مع آخر مجهول بخطف «خ،ف،ش» وتركه في الصحراء بعد تهديده بقطع أذنه أو قتله ورميه في الصحراء، كما أسند له أمور خادشة للشرف.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى فتح المجني عليه بلاغاً لدى الشرطة يفيد بتعرضه للخطف من قبل المتهم وآخر مجهول ساعده، حيث قاما بأخذه إلى منطقة صحراوية والاعتداء عليه بالضرب باليد وبقطعة حديدية، علاوة على محاولة خنقه من قبل رفيق المتهم، واستمعت الهيئة القضائية إلى إفادة المجني عليه كما استمعت المحكمة إلى أحد الشهود الذي أكد ركوب المجني عليه مع المتهم في سيارة، فيما أنكر المتهم جميع التهم المسندة إليه قائلاً:«إنه تواصل مع المتهم لأجل حل خلاف بينهما إثر قيام المجني عليه بالتواصل مع زوجة المتهم وازعاجها عبر الـ«واتس اب والسناب شات»، ما آثار استياء المتهم وزوجته، وأنه التقى به بناء على موعد اتفقا عليه ليتفاجئ باليوم الثاني باتصال الشرطة واستدعائه للتحقيق معه في شأن البلاغ الذي قام المجني عليه بتقديمه».

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