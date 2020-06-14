إنقاذ وإخلاء طبي لمواطن علق في جبال دبا الفجيرة

المصدر: أبوظبي - البيان :

نفذ المركز الوطني للبحث والإنقاذ بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة الفجيرة مهمة إنقاذ وإخلاء طبي لمواطن يبلغ من العمر 24 عام.

تلقت غرفة عمليات شرطةالفجيرة بلاغا بوجود شخص عالق في جبال دبا الفجيرة منهك صحياً وغير قادر على النزول من قمة الجبل.

تم التدقيق على الموقع بواسطة الأنظمة المساعدة من قبل فريق غرفة العمليات التابع للمركز الوطني للبحث والإنقاذ، وبقدرات وإمكانيات طائرة البحث والانقاذ تمكن فريق البحث والانقاذ من إنتشاله من موقعه ونقله إلى مستشفى دبا الفجيرة لتلقي العلاج اللازم مع ضمان مراعاة الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا.

إنقاذ وإخلاء طبي لمواطن علق في جبال دبا الفجيرةhttps://t.co/ydc9z80VGL#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/SFFqgw7oJg — صحيفة البيان (@AlBayanNews) June 14, 2020

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