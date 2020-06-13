شرطة الفجيرة تواصل عمليات البحث عن خليجي مفقود منذ أسبوع

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

صرح العقيد سيف راشد الزحمي مدير إدارة شرطة دبا الفجيرة، بأن عمليات البحث لا تزال جارية بالاشتراك مع كافة فرق البحث والانقاذ لتمشيط المنطقة الجبلية سعياً للعثور عن خليجي يبلغ من العمر 32 عاماً متغيب في المناطق الجبلية بمنطقة دبا منذ أسبوع.

لافتاً إلى أن جهود القيادة العامة لشرطة الفجيرة تواصل عمليات بحثها بعد أن تلقت بلاغا يوم الخميس الماضي من شقيق المفقود يفيد بأن أخاه قد خرج إلى الجبال منذ أسبوع ولم يعد حتى ساعته.

وعلى الفور قامت شرطة الفجيرة متمثلة في إدارة شرطة دبا بعمليات بحث واسعة في جبال المنطقة، كما شارك في عمليات البحث على مدى الأيام الثلاثة الماضية طائرة البحث والإنقاذ التابعة للمركز الوطني للبحث والإنقاذ وإدارة الدفاع المدني بالفجيرة وفريق النخبة التابع للقيادة العامة للدفاع المدني وعدد من المواطنين.



ودعت شرطة الفجيرة الجمهور إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء ارتياد المناطق الجبلية، محذرة من عدم التعمق في الدخول إلى الأماكن البعيدة والمرتفعة، وأهمية التزود بوسائل الاتصال اللازمة والضرورية وخصوصاً الحديثة والذكية منها، التي تبين إحداثيات الموقع، والتمكن من إبلاغ الشرطة والإسعاف عن أي أمر أو حالة طارئة قد تحدث لهم، وذلك حفاظاً على سلامتهم، متمنية السلامة للجميع.

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