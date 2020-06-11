طبية أم القيوين تفحص 19 ألف عامل وتنفذ 4000 فحص كورونا

المصدر: أبوظبي – موفق محمد :

أكد محمد عمر الخرجي مدير منطقة أم القيوين الطبية أنه بناء على توجيهات ودعم وزارة الصحة ووقاية المجتمع قامت منطقة أم القيوين الطبية بالتعاون مع مكتب وزارة الموارد البشرية والتوطين بفحص أغلب عمال الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة بالإمارة بالتنسيق مع مكتب وزارة الموارد البشرية والتوطين ، حيث تم فحص أكثر من 19000 عامل ، وعمل أكثر من 4000 فحص ( PCR ) للعمال المشتبه بإصابتهم بكوفيد 19، كما بدأت ادارة المنطقة الطبية صباح أمس في فحص العاملين في المحلات التجارية بسوق الجمعية بأم القيوين وذلك عن طريق الفريق الطبي ل( NMC ) حيث سيتم في الأيام المقبلة تغطية جميع الأسواق والمحلات التجارية بالإمارة.

متابعة حثيثة

وقال ان هناك متابعة حثيثة من معالي عبدالرحمن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع لكافة الاجراءات التي تتخذ لفحص العمالة بهدف محاصرة فيروس كورونا ، كما انه تم اعداد كشوفات للعمال بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين بهدف اجراء المسح بصورة دقيقة ليشمل كافة أسواق الامارة ، لافتا إلى إنه تم أخذ كافة الاحتياطات اللازمة من التباعد الجسدي ولبس الكمامات وتوفير المعقمات والقفازات ، اضافة الى عملية التعقيم والتنظيف المستمر من قبل العمال بمنطقة ام القيوين الطبية ، اضافة الى تعقيم المبنى وكافة المكاتب .

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