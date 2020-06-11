إخماد حريق شب في مستودعات بعجمان

المصدر: (عجمان - البيان )

شب فجر أمس حريق في 6 مستودعات تابعة لإحدى الشركات بمنطقة الصناعية الجديدة في عجمان، وتمكنت فرق الدفاع المدني من إخماد الحريق دون وقوع إصابات بشرية.

وفي التفاصيل، تحركت فرق الدفاع المدني إلى موقع الحادثة فور ورود بلاغ عند الساعة الـ 2.15 فجر أمس يفيد بوقوع حريق، حيث تحركت فرق الدفاع المدني من 3 مراكز وهي:«الجرف، الإدارة، الصناعية»، كما جرى الدعم من الإدارة العامة للدفاع المدني الشارقة، وبعد تأمين الموقع تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق وإخماده في تمام الساعة الـ 3.27 دقيقة صباحاً ودون تسجيل إصابات بشرية.

وأشرف على عملية الإطفاء العميد محمد علي جميرا مدير إدارة المراكز والذي وجه من جهته بضرورة التزام المنشآت الصناعية وكافة القطاعات باشتراطات الوقاية والسلامة التي تلزمهم بها الإدارة العامة للدفاع المدني عجمان.

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