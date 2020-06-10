إخماد حريق في عجمان شب في 6 مستودعات

المصدر: عجمان - البيان

شب حريق في 6 مستودعات بمنطقة الصناعية الجديدة في عجمان لإحدى الشركات، فجر اليوم وتم إخماد الحريق دون وقوع إصابات بشرية.

وتحركت فرق الدفاع المدني إلى الموقع الحادثة فور ورود بلاغ عند الساعة الثانية والربع فجرا اليوم يفيد وقوع حادث حريق، من ثلاث مراكز وهي كلا من الجرف، الإدارة، الصناعية ودعم من الادارة العامة للدفاع المدني الشارقة، وبعد تأمين الموقع تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق وإخماده في تمام الساعة الثالثة وسبع وعشرين دقيقة صباحا ودون تسجيل إصابات بشرية.

وأشرف على عملية الإطفاء العميد محمد علي جميرا مدير إدارة المراكز والذي وجه من جهته بضرورة التزام المنشآت الصناعية وكافة القطاعات باشتراطات الوقاية والسلامة التي تلزمهم بها الإدارة العامة للدفاع المدني عجمان حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز