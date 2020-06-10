ضبط زيوت محرّكات سيّارات مقلدة بـ 20 مليون درهم في عجمان

المصدر: عجمان - البيان

تمكّنت إدارة الرقابة وحماية المستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية في عجمان من ضبط أحد المصانع في المنطقة الصناعية بعجمان يقوم بإنتاج زيوت محرّكات سيّارات مُقلّدة تحمل علامات تجارية لشركات عالمية بقيمة 20 مليون درهم، وصادرت حوالي 100ألف عُبوّه، وذلك بعد عمليات البحث والتحرّي الميداني، وتم مخالفة وإغلاق المصنع على الفور.



وقال عبد الله أحمد الحمراني، مساعد المدير العام لشؤون التسجيل الاقتصادي والرقابة، بأن الدائرة تبذل قصارى جهدها من أجل مكافحة الغش التجاري والاتجار في البضائع المغشوشة أو المقلّدة، حيث تقوم بتنفيذ حملات تفتيشية بشكل منتظم للحد من تلك الممارسات والتي من شأنها الاضرار بمصالح المستثمرين وأصحاب العلامات التجارية، كما وتُعرّض المستهلكين للمخاطر في حال استخدام تلك المنتجات، وتُعرّض ممتلكاتهم للتلف نتيجة عدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس العالمية.



ومن جانبه أكد حسن علي الشحّي، مدير قسم مكافحة الغش التجاري، إلى تعامل الدائرة بحزم مع ممارسات الاحتكار والغش التجاري لضمان توفير الاستقرار والحماية التجارية للمستثمرين، والتعاون الدائم مع أصحاب العلامات والوكالات التجارية لحماية حقوقهم، وأشاد بكفاءة خدمة "شكوى غش تجاري" المتاحة عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للدائرة.

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