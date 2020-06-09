219 مخالفة للإجراءات الاحترازية في حتا

المصدر: دبي - البيان

أصدر مركز شرطة حتا بدبي 219 مخالفة بينها 152 مخالفة تحذيرية و67 مخالفة جزائية للإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس «كورونا»، وذلك تنفيذاً لقرار النائب العام للدولة رقم 38 لسنة 2020 بشأن تطبيق لائحة ضبط المخالفات والجزاءات الإدارية والصادر بها قرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2020 للحد من انتشار فيروس «كورونا»، ووقع 59 شخصاً على تعهدات خاصة بعد مخالفة الإجراءات الاحترازية.

تعليمات

وأكد العقيد مبارك مبارك الكتبي مدير مركز شرطة حتا، أنه بناءً على تعليمات معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، ومتابعة اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، عمل مركز شرطة حتا على تشكيل فريق عمل لتطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس «كورونا»، ومنها العمل على نشر الوعي في المجتمع.

وأشار إلى أن مركز شرطة حتا عمل على تحقيق السلامة المجتمعية من خلال المساهمة في عمليات التوعية، وتنفيذ برامج التعقيم الوطني بالتنسيق مع الجهات الصحية المُختصة، إلى جانب تنفيذ أوامر تقييد الحركة المرورية والمشاة على الطرقات الداخلية والخارجية والأحياء السكنية، ووضع نقاط التفتيش للتحقق من تصاريح الحركة المسموح بها ومنع التنقل.

دوريات

ولفت العقيد الكتبي إلى أن المركز خصص 14 دورية تعمل على مدار 24 ساعة، ووضع 5 نقاط مرورية لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية وتعزيز الأمن والأمان، كما عمل على نشر التوعية الميدانية من خلال 34 محاضرة وزيارات ميدانية استفاد منها أكثر من 1500 شخص، تضمنت محاضرات وورش خاصة بالصحة حول الوقاية من الإصابة بفيروس «كورونا»، وطرق انتقال العدوى وكيفية حماية أنفسهم، وما هي الأعراض التي تظهر على الشخص المصاب وغيرها من الإرشادات الأخرى، وتم توزيع مئات المعقمات والكمامات وتوفير مواد وأدوات التعقيم.

وأكد أن مركز شرطة حتا ساهم في عمليات التعقيم الوطني في 10 مواقع بمنطقة حتا، ووفر الوجبات الغذائية لما يقارب من 7099 شخصاً، إلى جانب المساهمة في جهود إجراء المسح الصحي. وأضاف العقيد الكتبي أن المركز أجرى أكثر من 1000 عملية تعقيم للدوريات بشكل مستمر، وأكثر من 1200 عملية تعقيم لمرافق العمل.

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