شاهد.. خطورة الإطارات "الرديئة" على سلامة مستخدمي الطرق

المصدر: البيان الإلكتروني

نشرت شرطة أبوظبي على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر خطورة الإطارات " الرديئة " على سلامة مستخدمي الطرق.

ودعت شرطة أبوظبي السائقين ضمن حملة " صيف مروري آمن " إلى ضرورة فحص إطارات مركباتهم، والتأكد من سلامتھا وعدم وجود أي تلف أو تشققات یمكن أن تسبب في وقوع الحوادث المرورية الجسیمة خلال فترة الصیف نتیجة الارتفاع في درجات حرارة الجو.

وناشد العقید محمد سالم الشحي مدیر إدارة مرور المناطق الخارجیة في مدیریة المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزیة السائقین إلى ضرورة استخدام الأصناف المطابقة للمواصفات ،والتأكد من ملائمة الاطار المستخدم وقياسه ودرجة الحرارة التي یتحملھا والحمولة المناسبة، و سنة الصنع، وملائمة إطارات مركباتھم للرحلات الطويلة في حالات السفر براً.

وأشار إلى أبرز الأسباب التي تؤدى الي وقوع الحوادث المروریة خلال الصيف والتي تتضمن انتھاء صلاحية الإطارات، نقص أو زیادة ضغط الھواء في الإطارات و الحمولة الزائدة وكثرة الاستخدام من خلال قطع المسافات الطویلة.

وأكد تكثيف الرقابة المروریة وتطبیق القانون على المخالفین ضمن الأولوية الاستراتيجية لجعل الطرق أكثر سلامة، وتطبیق المادة 82 من قانون المرور (الغرامة 500درھم و4 نقاط مروریة وحجز المركبة اسبوع لعدم صلاحیة إطارات المركبة أثناء السیر.

وذكر ان شرطة أبوظبي ستقوم بتنفیذ حملة توعية عبر منصاتها للتواصل الاجتماعي ومختلف وسائل الإعلام بعنوان "حملة صیف مروري آمن"، ضمن خطة التوعیة الإستباقیة لتعزيز السلامة المروریة والوقایة من الحوادث التي تقع بسبب إنفجار الاطارات صيفاً وتشمل إرسال رسائل الكترونیة للجھات الحكومیة ونشر رسائل مروریة عبر وسائل التواصل الاجتماعي .

يذكر أن الحوادث المروریة التي وقعت لانفجار الإطارات خلال فترة الصیف العام الماضي 2019 أدت لوفاة 3 أشخاص واصابة شخصین أخرين باصابات متوسطة وبلغ عدد المركبات التي تم مخالفتھا لعدم صلاحیة اطارات مركباتھم للسیر نحو 6 الف و211مخالفة.

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