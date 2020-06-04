"البيان" تكشف سبب إلقاء القبض على 14 أفريقياً في دبي

المصدر: دبي - شيرين فاروق

ضبطت شرطة دبي، 14 شاباً من إحدى الجنسيات الأفريقية في حادث اعتداء بالسلاح الأبيض على شابين من جنسية أفريقية أخرى تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج وإصابتهما متوسطة نتيجة خلاف مالي بينهما حيث وقعت المشاجرة قبيل موعد التعقيم الوطني.

وصرح مصدر أمنى لـ "البيان" أنه ورد بلاغ الى غرفة العمليات بوجود مشاجرة في أحد الشوارع بمنطقة نايف وعليه انتقلت الدوريات إلى موقع البلاغ وتبين ان خلافا ماليا بين مجموعة من الشباب من الجنسية الافريقية تطور الى التشابك بالأيدي فيما لجأ أحدهم الى استخدام السلاح الابيض واصاب شخصا في رأسه بإصابات متوسطة، فيما اصيب شخص اخر في ذراعه وعليه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق المعتدين وتحويلهم إلى السلطات المختصة.



وتهيب شرطة دبي أفراد المجتمع في حالة رصد اية ظواهر سلبية الابلاغ عنها عبر الاتصال بمركز القيادة والسيطرة 999.

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