صفر وفيات ولا حوادث بليغة في عجمان خلال عيد الفطر

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

شهدت عجمان خلال عطلة عيد الفطر المبارك وقوع 212 حادثاً مرورياً بسيطاً لم تنجم عنها حصول وفيات ولا إصابات، ولم تشهد الإمارة وقوع حوادث مرورية بليغة طيلة أيام عطلة عيد الفطر السعيد، ولم تشهد الإمارة وقوع حوادث دهس خلال الفترة نفسها، وبذلك حققت الإمارة صفراً في الوفيات والحوادث البليغة وحوادث الدهس، وأرجعت الشرطة الأمر إلى التزام قائدي المركبات بالقوانين والأنظمة، إضافة إلى التزام السكان بالبقاء في المنازل خلال أوقات التعقيم الوطني.

توزيع

وأكد المقدم سيف عبد الله الفلاسي، مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة عجمان، عدم حدوث حالات وفيات من جراء الحوادث المرورية، كما لم تسجل حوادث دهس طيلة عطلة عيد الفطر، وأرجع الأمر إلى توزيع دوريات الشرطة في جميع الطرقات طوال فترة العيد من أجل سلامة الجمهور، إضافة إلى انخفاض حركة المرور بسبب الالتزام بالبقاء في المنزل ضمن الإجراءات الوقائية للتصدي لانتشار فيروس «كورونا» المستجد.

وأشاد بتعاون قائدي المركبات ومستخدمي الطريق والتزامهم بتوخي الحيطة والحذر خلال عطلة العيد، ما أدى إلى عدم وجود حوادث دهس أو وقوع إصابات بليغة من جراء الحوادث، مشيراً إلى وقوع 212 حادثاً بسيطاً لم تنجم عنها إصابات أو وفيات.

اهتمام

وأكد الفلاسي اهتمام وحرص القيادة العامة لشرطة عجمان بتوفير السلامة المرورية لجميع مستخدمي الطريق، إذ يتم بشكل دوري إطلاق المبادرات المجتمعية التي تعزز العلاقة بين الشرطة والمجتمع، لافتاً إلى أن القيادة العامة لشرطة عجمان سيّرت دوريات لتهنئة السكان بالعيد عبر مكبرات الصوت بـ3 لغات هي: العربية، والإنجليزية، والأردو، ضمن مشاركة الجمهور ابتهاجهم بقدوم العيد.

وذكر أن دوريات المرور ودوريات «أمان» جابت جميع مناطق الإمارة مرددة التهنئة بعيد الفطر السعيد، وبيّن أن محور اهتمام عمل الدوريات خلال عطلة العيد كان التركيز على المناطق التي ينتشر فيها الجمهور بكثرة كالأسواق، من أجل سلامة ووقاية المجتمع من جميع المخاطر.

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