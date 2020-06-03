36.4 % انخفاض الحرائق في الدولة بعد حملة «داركم أمانة»

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

كشف اللواء الدكتور جاسم محمد المرزوقي قائد عام الدفاع المدني بوزارة الداخلية، أن حملة «داركم أمانة» ساهمت في انخفاض نسبة حرائق المباني والمنشآت في الدولة بنسبة بلغت 36.4 % خلال الشهور الـ 5 الماضية، مقارنة بما كانت عليه في نفس الفترة من عام 2019.

وأكد في تصريحات بمناسبة ختام الفعاليات التوعوية لحملة «داركم أمانة»: أن الجهود المضاعفة والعمل التكاملي والخطط التوعوية أسهمت في خفض نسبة الحرائق والإصابات والوفيات الناجمة عنها، إلى جانب بث برامج توعوية عن بعد عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مختلف إمارات الدولة تضمنت مواد إرشادية ونصائح لتعريف أفراد الأسرة والعمالة المساعدة بمصادر الخطر في المنزل.

وأعلنت القيادة العامة للدفاع المدني ختام فعاليات حملة «داركم أمانة»، والتي تم إطلاقها بالتعاون مع إدارات الدفاع المدني الإقليمية، وبالتنسيق مع إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، وتضمنت عدة مبادرات فرعية، حيث نظمت مبادرة حول «ثقافة التعامل مع الحريق»، كما جرى التعريف بطرق الإخلاء والإجراءات الواجب اتباعها لضمان سلامة المنزل وطرق الوقاية من حرائق المطبخ، والتعريف بأنواع طفايات الحريق وكيفية استخدامها، واختتمت الحملة أنشطتها بمبادرة «رمضان آمن»، والتي استمرت فعاليتها على مدار الشهر الفضيل.

التواصل الاجتماعي

وأشار اللواء الدكتور جاسم محمد المرزوقي إلى أن حملة «داركم أمانة»، شهدت تفاعلاً كبيراً من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن أصبحت العنوان الرئيسي لأنشطة الدفاع المدني بالدولة خلال فترة إطلاق الحملة، محققة بذلك أهدافها التوعوية بتفاعل مجتمعي من الأفراد الذين أسهموا في إثراء محتوياتها عبر مشاركاتهم القيمة.

وأضاف: «تضمنت الحملة عدداً من المسابقات الجماهيرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي كان الهدف الرئيسي منها تعزيز التوعية المجتمعية في مجالات الوقاية من الحرائق، والسلامة العامة، وتعزيز المسؤولية المجتمعية للشركات والأفراد، وكذلك التعريف بمتطلبات السلامة للأطفال وكبار المواطنين وأصحاب الهمم، إلى جانب التوعية بطرق الحفاظ على سلامة الأجهزة الكهربائية وصيانتها، والتعريف بطرق الحفاظ على سلامة المطبخ، والوقاية من المواد الخطرة، إضافة إلى التعريف بأنواع طفايات الحريق وكيفية استخدامها، وطرق الاستخدام الآمن لأسطوانات الغاز وسخانات المياه، وكيفية التعامل وقت نشوب الحريق.

ودعا قائد عام الدفاع المدني أفراد المجتمع إلى ضرورة الاستماع إلى نصائح وإرشادات الدفاع المدني تجنباً لوقوع الحوادث، والاطلاع على البرامج التوعوية والتثقيفية الوقائية، إلى جانب توفير مستلزمات الوقاية والسلامة في المنزل من طفايات الحريق اليدوية وكاشف الدخان والحرارة، والتعرف إلى طريقة وكيفية استعمالها في حالات الطوارئ.

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