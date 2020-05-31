نجاة مواطنة من حادث سقوط شاحنة على مركبتها بالفجيرة

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

وقع عصر أمس حادث تدهور خطير لشاحنة على دوار طريق يبسة الفجيرة باتجاه منطقة سكمكم، أدى إلى سقوط الشاحنة على مركبة تقودها سيدة مواطنة، ونجم عن الحادث إصابة متوسطة لسائق الشاحنة وسائقة المركبة، حيث ما يزالان يتلقيان العلاج في المستشفى، وبذلك يسجل دوار طريق يبسة الفجيرة حوالي 24 حادث شاحنة منذ افتتاحه في عام 2015 .

وكشف العميد الدكتور على راشد بن عواش اليماحي، مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة الفجيرة لـ " البيان " أن الحادث وقع في تمام الساعة الرابعة والربع عصر أمس ، ويعود سبب الحادث إلى عدم الانتباه والاهمال الذي أدى إلى فقدان قائد الشاحنة السيطرة على مركبته مما أدى إلى تدهورها وانقلابها فوق احدى المركبات التي تقودها سيدة مواطنة، أسفر عن إصابات متوسطة، وأوضح اليماحي أنه فور تلقي البلاغ هرعت سيارات الشرطة والاسعاف لموقع الحادث وتم نقل المصابين لتلقي العلاج اللازم، واغلاق الشارع وفتح طريق بديل، لمعالجة وتنظيف آثار الحادث.

وأكد العميد اليماحي مواصلة مساعيهم في القيادة العامة لشرطة الفجيرة من خلال مبادراتها المجتمعية وتنفيذ العديد من حملات التوعية للحد من عدد حوادث السير والمرور، انطلاقاً من حرص واهتمام القيادة بضرورة توفير السلامة المرورية لجميع مستخدمي الطريق، وتجسيداً لاستراتيجية وزارة الداخلية الطموحة والهادفة إلى تحقيق السلامة على كل الطرق بالدولة للوصول إلى بيئة مرورية آمنة وخالية من الحوادث. مشددا على مستخدمي الطريق الالتزام بقوانين السير والمرور والالتزام التام بالسرعات المحددة والانتباه والتركيز اثناء القيادة وعدم الانشغال بغير الطريق وترك مسافة امنة، متمنيا السلامة للجميع .

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