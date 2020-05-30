شرطة دبي تضبط 84 متسولاً وبائعاً جائلاً خلال أيام العيد

المصدر: البيان الإلكتروني

أسفرت حملة "كافح التسول" التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة دبي عن ضبط 84 متسولاً وبائعاً جائلاً خلال فترة عيد الفطر السعيد.

وقال العقيد علي سالم، مدير إدارة المتسللين في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، إن تكثيف الدوريات خلال فترة عيد الفطر أدى الى ضبط 84 متسولاً وبائعاً جائلاً في مناطق مختلفة من الإمارة.

وأوضح أن حملة "كافح التسول" التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة دبي خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد بالتعاون مع الشركاء، تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر "التسول" والحفاظ على أمن المجتمع واستقراره، وتعتبر من الحملات الناجحة التي ساهمت في خفض أعداد المتسولين سنوياً نظراً للإجراءات الصارمة والحازمة المتخذة حيال المتسولين المضبوطين.

وبيّن العقيد علي سالم، أن الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية قامت بوضع خطة أمنية متكاملة لمكافحة التسول بالتعاون مع الشركاء، وكثّفت الدوريات في الأماكن المتوقع تواجد المتسولين بها، لافتا إلى أن التسول يرتبط بسلوكيات سلبية يهدد أمن المجتمع وحياة وممتلكات أفراده، وتسيء إلى صورة الدولة وتشوه مظهرها الحضاري، وذلك نتيجة المخاطر التي ترتبط بالتسول، ومنها ارتكاب بعض الجرائم مثل السرقة، واستغلال أطفال ومرضى وذوي عاهات في التسول، وتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وحث أفراد الجمهور على التعاون مع الشرطة في الإبلاغ الفوري عن أي متسول يتم رصده في أي مكان، وذلك على مركز الاتصال (901) أو منصة عين الشرطة من خلال التطبيقات الذكية لشرطة دبي، داعياً أفراد المجتمع بالمساهمة الإيجابية مع الأجهزة الأمنية في الحد من ظاهرة التسول، عبر التبرع بأموال صدقاتهم إلى الهيئات والجمعيات الخيرية، حتى يضمنوا وصولها إلى مستحقيها من الفقراء والمحتاجين، وألا يكونوا سبباً في انتشار الجرائم التي يرتكبها المتسولون تحت غطاء التسول.

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