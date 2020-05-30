شرطة رأس الخيمة تنقذ 3 مواطنين تعرضوا للإعياء الشديد في رحلة جبلية

المصدر: البيان الإلكتروني

تمكن فريق البحث والانقاذ التابع لشرطة رأس الخيمة، برئاسة العقيد طيّار سعيد راشد اليمّاحي رئيس قسم جناح الجو بشرطة رأس الخيمة، من إنقاذ ثلاثة مواطنين تعرضوا إلى حاله إجهاد وإعياء شديد خلال رحله جبلية في قمة جبل منطقة سليّة البقل.

وأوضح رئيس قسم جناح الجو بشرطة رأس الخيمة، أنه ورد بلاغ إلى غرفة عمليات شرطة رأس الخيمة، في تمام الساعة السادسة والنصف صباحاً، يفيد بوجود ثلاثة مواطنين في قمة جبلية بمنطقه "سليّة البقل" على ارتفاع 4000 قدم، يعانون من إعياء وانهاك شديد.

وعلى الفور تم تحريك طائرة قسم جناح الجو إلى موقع البلاغ، وعلى متنها فريق البحث والانقاذ، حيث تم العثور على المصابين خلال ( 15 ) دقيقة فقط من ورود البلاغ، وتم تقديم العون والمساعدة لهم بالإضافة إلى الاسعافات الأولية ونقلهم إلى المستشفى لاستكمال العلاج اللازم.

وناشد العقيد طيّار سعيد راشد اليمّاحي، أفراد الجمهور، بتجنب ارتياد المناطق الجبلية خلال فترة أشهر الصيف وارتفاع درجات حرارة الشمس، وذلك حفاظاً على سلامة أرواحهم من التعرض إلى الإعياء والانهاك الشديد بسبب الحرارة المرتفعة.

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