بلدية الشارقة: حريق السوق المركزي بسيط وتمت السيطرة عليه في وقت قياسي

المصدر: الشارقة - البيان

طمأنت بلدية مدينة الشارقة أفراد الجمهور وخصوصاً زوّار السوق المركزي في الإمارة حول الحريق البسيط الذي نشب في إحدى المحلات الخاصة بتقديم الأطعمة والمشروبات داخل السوق.

وتؤكد البلدية أن الحريق كان بسيطاً وتمت السيطرة عليه خلال وقت قياسي بالتعاون مع فرق الإطفاء التابعة للإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة، كما تم إخلاء جميع الزوار وأصحاب المحلات بصورة منظمة وسريعة من جميع مخارج السوق حفاظاً على سلامتهم.

اغلاق

وأوضحت البلدية أن فرق الدفاع المدني قامت بعمليات التبريد عقب الانتهاء من عمليات الإطفاء، وقد تم إغلاق الجناح الذي حصل فيه الحريق مؤقتاً، من أجل القيام بأعمال التنظيف والتهوية، تمهيداً لإعادة افتتاحه مرة أخرى أمام الجمهور يوم غد الجمعة.

ولفتت بلدية مدينة الشارقة أن الفرق التابعة لها وفرق الدفاع المدني تعاملت مع الحريق بسرعة كبيرة وكفاءة عالية ساهمت في السيطرة عليه خلال دقائق معدودة وبقائه محدوداً.

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