ضبط آسيوي بحوزته 63 بطاقة ائتمانية

المصدر: دبي- شيرين فاروق

ألقت فرق البحث والتحري في مركز شرطة نايف بدبي القبض على شخص آسيوي بعد الاشتباه فيه وتبين أنه مطلوب في عدة قضايا منها نصب واحتيال وحيازة أموال غير معلومة المصدر، وحيازة 63 بطاقة ائتمانية، وحيازة بطاقات هوية تبين أن أصحابها خارج الدولة ومطلوبين في عدة قضايا.

وتفصيلاً كشف العميد الدكتور طارق تهلك مدير مركز شرطة نايف لـ«البيان»:«أن تفاصيل الواقعة تعود إلى الاشتباه في سيارة تحمل 4 أشخاص، بدت عليهم علامات الارتباك حيث تم تفتيش السيارة وعثر بداخلها على مبلغ 200 ألف درهم مخبأة بطريقة سرية تحت الكرسي الأمامي، وبالتدقيق عليهم تبين أن أحدهم مطلوب في عدة قضايا وألقي القبض عليه، وعند سؤالهم عن مصدر الأموال فشلوا في تقديم مصدر للأموال». وقال العميد تهلك:«أنه بتفتيش السيارة عثر على حقيبة بها 63 بطاقة ائتمانية بأسماء مختلفة، وعدد من بطاقات الهوية تبين فيما بعد أن أصحابها غادورا الدولة وتم استخدام هواياتهم في ارتكاب بعض الجرائم وأصبحوا مطلوبين للشرطة».

وأضاف العميد تهلك:«أنه بالتدقيق على المتهم تبين أنه مطلوب في عدة قضايا نصب واحتيال، كما أن هناك بلاغات مجهولة تبين أن المتهم ارتكبها في مراكز اختصاص أخرى، ومنها 5 بلاغات نصب واحتيال وتمت إحالته للنيابة لاستكمال التحقيقات».

في سياق آخر، أكد العميد الدكتور طارق تهلك:«أنه منذ أزمة «كورونا» انخفضت البلاغات بشكل كبير خاصة البلاغات الجنائية، حيث سجل الربع الأول من العام الجاري 35 بلاغاً مقلقاً فقط، فيما بلغ عدد البلاغات المجهولة منها 3 بلاغات وجاري العمل على تحويلها معلومة ومعرفة هوية مرتكبيها، لافتاً إلى انخفاض الجرائم بنسبة 54% في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي حيث اختفت تماماً جرائم النشل والسرقة بالإكراه.

ونوه مدير مركز شرطة نايف:«أنه بعد قرار فتح الأسواق والمحال التجارية قام المركز بإعادة هيكلة مواعيد العمل والدوريات الأمنية ليتناسب مع عودة الأسواق، حيث يتم التركيز على التأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية فيما يتعلق بالحفاظ على السعة الاستيعابية لكل محل، خاصة وأن المحال في المنطقة صغيرة الحجم نسبياً، وكذلك الأسواق الصغيرة في المنطقة، والتأكد من ارتداء الكمامات والقفازات للحمالين والعاملين في المحال التجارية، وكذلك يتواجد أفراد الشرطة في كافة أنحاء المنطقة لتقديم المساعدة».

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