العثور على جثامين جميع المفقودين بحادثة سيل وادي الحلو

المصدر: الشارقة - البيان

تمكنت الفرق المختصة بإدارة شرطة المنطقة الشرقية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة بمساندة شرطة ابوظبي ودبي ، وبمشاركة المركز الوطني للبحث والإنقاذ، الدفاع المدني، وإنقاذ الامارات والإسعاف الوطني من العثور على كافة المفقودين بحادث الغرق الذي وقع مساء أمس الثلاثاء بعد أن جرفت السيول سياراتهم بمنطقة وادي الحلو بالمنطقة الشرقية بإمارة الشارقة مساء أمس.

ومن خلال عملية البحث التي تواصلت حتى صباح اليوم الاربعاء تمكنت فرق البحث من العثور على بقية المفقودين وعددهم ثلاثة أشخاص وقد وافتهم المنية، وهم (ح.أ) 25 سنة والطفل (ع.ف ) سنة وتسعة أشهر وقد جرفه السيل قرابة (10) كيلو مترات ، لتنتهي عملية البحث بالعثور على جثة الشاب المفقود الاخير (ي.س) 37 سنة في منطقة أوحلة التابعة لإمارة الفجيرة حيث جرفه السيل لمسافة (20) كيلو متر تقريباً.

وإذ تتقدم القيادة العامة لشرطة الشارقة بخالص العزاء والمواساة لأسر المفقودين، لتهيب مجددا بأفراد المجتمع من مواطنين، ومقيمين بضرورة الالتزام بالتوجيهات والإرشادات التي ظلت تنبه لها باستمرار والمتعلقة بالحفاظ على أمنهم وسلامتهم، وذلك بعدم ارتياد الأودية ومناطق جريان السيول بعد هطول الأمطار ، متمنية السلامة للجميع.

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