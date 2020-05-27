بالفيديو.. شرطة دبي تنقذ 20 شخصا علقت حافلتهم في مياه وادي حتا

المصدر: البيان الإلكتروني

تمكن مركز شرطة حتا بدبي من إنقاذ 20 شخصا، أحدهم إصابته بسيطة، كانوا عالقين في وادي حتا "أم النسور"، بعد تعرض حافلتهم للغرق في مياه الوادي، واتجاههم إلى قمة جبل للنجاة بحياتهم إلى حين وصول فرق البحث والإنقاذ.

وتفصيليا، قال العقيد مبارك مبارك الكتبي، مدير مركز شرطة حتا، إن بلاغا وصلهم أمس الثلاثاء في الساعة 7 والثلث ليلا، يفيد وجود 20 شخصا عالقين في وادي حتا، نظرا لعدم تمكن السائق من استكمال طريقه في الوادي بسبب تجمع مياه الأمطار وارتفاع منسوبها إلى داخل الحافلة، ما اضطر السائق إلى سرعة التصرف وإخراج الأشخاص من الحافلة والصعود بهم إلى أعلى قمة قريبة إلى حين وصول النجدة.

وبيّن العقيد الكتبي أن فرق الإنقاذ من القيادة العامة لشرطة دبي والإدارة العامة للدفاع المدني دبي، اتجهوا فورا إلى موقع البلاغ، لكن الدوريات عجزت عن الدخول نظرا لضيق طريق الوادي ووعورته، إضافة إلى وجود حجارة وصخور كبيرة تسد الطريق أمام الدوريات، وهنا كان لابد من البحث عن بدائل أخرى للوصول إلى الأشخاص العالقين، فتمت الاستعانة بدورية من نوع دراجة "بولاريس"، قادها الوكيل أول أحمد طارش داخل الوادي وصولا إلى قمة الجبل لإنقاذ العالقين.

بدوره، أوضح الوكيل أول أحمد طارش، إن عملية الإنقاذ كانت تتسم بالخطورة نظرا لصعوبة الرؤية ليلا، ولأن الطريق كانت وعرة جدا إضافة لتجمع المياه في الوادي، فلم يكن من السهولة تلمّس الطريق بدراجة نارية "بولاريس"، واحتمالية الارتطام بالصخور أو الوقوع في حفر بالوادي، لذلك فقد حرصت على السير ببطء وحذر حتى تمكنت من الوصول إلى قمة الجبل.

وأضاف " ساعدت الشخص المصاب على الصعود معي في الدراجة، في حين سار خلفي بقية الأشخاص وبرفقتهم رجلين من الدفاع المدني، وسلكنا طريقا على طرف الوادي إلى حين وصولنا إلى بر الأمان، حيث كانت بانتظارنا دوريات الشرطة والدفاع المدني، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف."

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز