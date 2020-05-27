المركز الوطني للبحث والإنقاذ يعثر على باقي المفقودين في وادي الحلو

المصدر: وام

عثر المركز الوطني للبحث والإنقاذ بالتنسيق مع شرطة الشارقة على باقي المفقودين الأربعة الآخرين الذين وافتهم المنية في وادي الحلو من أصل 7 أشخاص، حيث عثر أمس على شخصين منهم وتم نقلهما إلى مستشفى كلباء، ونجاة طفل ونقله إلى المستشفى بواسطة الجمهور المتواجد في موقع الحدث.

وتفصيلا، تمكن المركز الوطني للبحث والإنقاذ بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة الشارقة والدفاع المدني وفريق الإمارات للإنقاذ ودائرة التخطيط والمساحة فرع خورفكان من العثور على 7 أشخاص مفقودين في وادي الحلو التابع لإمارة الشارقة وإنقاذ 3 منهم بعد مهمة بحث وإنقاذ في المنطقة مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

فقد تم العثور على الأشخاص المفقودين وعددهم 7 أشخاص، حيث تم نقل شخصين منهم إلى مستشفى كلباء بواسطة طائرة البحث والإنقاذ التابعة للمركز الوطني للبحث والإنقاذ، ونجاة طفل ونقله الى المستشفى بواسطة الجمهور المتواجد في موقع الحدث، وتم العثور على باقي المفقودين الأربعة الآخرين الذين وافتهم المنية .

"الوطني للبحث والإنقاذ " يعثر على 7 أشخاص كانوا مفقودين في #وادي_الحلو بالشارقة وانقاذ 3 منهم من بينهم طفلhttps://t.co/Wyd8rlqrX7#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/4jHZNyDSFs — صحيفة البيان (@AlBayanNews) May 27, 2020

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