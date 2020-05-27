محكمة استئناف أبوظبي تصدر 474 حكماً عن بُعد خلال شهرين

المصدر: أبوظبي ــ البيان

أصدرت محكمة استئناف أبوظبي، بدوائرها المدنية والإدارية والإيجارية والأحوال الشخصية، 474 حكماً عبر استخدام تقنيات الاتصال المرئي لإتمام عملية التقاضي عن بُعد، وذلك خلال شهري مارس وأبريل الماضيين، تنفيذا لهدف استدامة جميع الأعمال القضائية بدائرة القضاء في ظل الظروف الراهنة.

وأظهرت الإحصائيات الصادرة عن محكمة الاستئناف للأعمال المنجزة خلال شهرين، أن عدد الاستئنافات التي عرضت على مكتب إدارة الدعوى لتحضيرها عن طريق خاصية الاتصال المرئي، بلغ 585 قضية.

وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن النقلة النوعية التي حققتها الدائرة باعتماد التقاضي عن بُعد في مختلف المحاكم والدوائر القضائية، تأتي تجسيدا لرؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتطوير منظومة قضائية رائدة عالمياً تواكب أحدث الأنظمة وتضمن تحقيق العدالة الناجزة.

وأشار المستشار يوسف العبري، إلى تكامل العمل في جميع القطاعات والإدارات لإنجاز هذه المنظومة وإتمام مختلف العمليات القضائية عن بُعد، مع إتاحة نظام إدارة جلسات المحاكمة المرئية للمتقاضين بنسبة 100% وإمكانية حضور أطراف الدعاوى وفق التشريعات والإجراءات المقررة، وذلك ضمن مبادرات التحول الرقمي التي تضمن استدامة الأعمال وجودتها، بما ينعكس على كفاءة وفعالية النظام القضائي وسهولة الوصول الشامل للخدمات.

وأوضح أن فرق العمل المختصة بدائرة القضاء، عملت على تهيئة الآلية التقنية وتوفير البرامج التي تضمن التواصل المرئي مع جميع أطراف الدعاوى القضائية، وإتاحة تقديم مذكراتهم ومستنداتهم إلكترونياً، بما يكفل حق التقاضي ويحقق العدالة الناجزة وعدم توقف الأعمال في ظل الأوضاع الحالية.

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