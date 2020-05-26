شاهد..شرطة الشارقة تنقذ 8 مواطنين جرفت السيول مركباتهم بوادي الحلو

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

أسفرت عملية البحث التي أطلقتها إدارة شرطة المنطقة الشرقية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، والجهود الكبيرة التي بذلتها الفرق المختصة تحت اشراف العميد عبدالله مبارك بن عامر نائب القائد العام، وبمشاركة الدفاع المدني، إدارة جناح الجو بالإدارة العامة للإسناد الأمني بوزارة الداخلية، والبحث والإنقاذ، والإسعاف الوطني عن انقاذ "8" مواطنين بينهم سيدة في حالة حرجة وتم نقلها إلى المستشفى، ولازالت عمليات البحث جارية عن ثلاثة آخرين وذلك بعد أن جرفت السيول بوادي الحلو سياراتهم.

وكانت ثلاثة بلاغات في اوقات مختلفة قد وردت إلى غرفة العمليات مساء اليوم الثلاثاء الموافق 26 مايو 2020، حيث ورد للغرفة أول البلاغات عند الساعة 5:25 مساء يفيد عن انجراف سيارة بها ثلاثة شباب مواطنين أثناء دخولهم الوادي بالرغم من قيام الشرطة بإغلاق الطريق حماية للأرواح والممتلكات، وتمكنت فرق االاختصاص من العثور على أحد الشباب الثلاثة بينما جاري البحث عن الشابين الآخرين، كما ورد للغرفة البلاغ الثاني في تمام الساعة 6:50 يفيد بانجراف سيارة لعائلة مواطنة مكونة من أب وثلاثة أبناء ( بنت وولدين) حيث تم العثور على احد الابناء وهو بصحة جيدة، كما تم كذلك العثورعلى الأب بعد عمليات بحث مضنية ونقله للمستشفى لتلقى العلاج اللازم، ومازالت عمليات الانقاذ في جارية في الموقع للعثور على الابن الثاني، بينما تم العثور على البنت وقد فارقت الحياة.

وفي بلاغ مشابه ورد لغرفة العمليات عند الساعة 10:20 تمكنت شرطة الشارقة وفرق الاختصاص من أنقاذ عائلة مواطنة مكونة من "5" أشخاص أب وأم وثلاثة من الأبناء، بعد جرفت مياه الوادي مركبتهم، حيث تم انقاذهم جميعاً وهم بصحة جيدة.

وتهيب شرطة الشارقة بأفراد المجتمع من المواطنين، والمقيمين بضرورة الالتزام بالتوجيهات والإرشادات التي ظلت تنبه لها باستمرار والمتعلقة بالحفاظ على أمنهم وسلامتهم، وذلك بعدم إرتياد الأودية ومناطق جريان السيول بعد هطول الأمطار ، متمنية السلامة للجميع.

#شرطة_الشارقة تنقذ 3 مواطنين وتبحث عن 3 مفقودين في انجراف سيارة بوادي الحلوhttps://t.co/Wyd8rlqrX7#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/GzcddnJsJj — صحيفة البيان (@AlBayanNews) May 26, 2020

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