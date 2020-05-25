شرطة الشارقة تضبط سائق سيارة أجرة يستعرض بمركبته

المصدر: البيان الإلكتروني

تمكنت الاجهزة الأمنية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة من ضبط سائق مركبة اجرة خلال ثلاث ساعات من نشر لمقطع له بوسائل التواصل الأجتماعي يظهر فيه القيام بالأستعراض بمركبته في أحدي الطرق الخارجية للإماره مخالفاً لكافة قواعد السير والمرور ومعرضاً سلامة الغير للخطر والممتلكات العامه للتلف حيث أستطاعت الأجهزة الأمنية بشرطة الشارقه من ضبطه تمهيدًا لأتخاذ الأجراءات القانونية أتجاهه. مؤكدة علي حرصها ومتابعتها لكل الظواهر الغير متسقة مع ضوابط الأمن العام وسلامة أمن المجتمع والمحافظة علي كافه الممتلكات العامة

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