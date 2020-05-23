مواطن ينقذ أسرته من حريق اندلع في منزله بالعين

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

تمكن المواطن حارب الظاهري من إنقاذ أفراد أسرته المكونة من زوجة و6 أبناء من حريق اندلع في مطبخ منزله الكائن في هيلي بمنطقة العين وذلك في تمام الثانية صباحاً، وتعود التفاصيل إلى توجه ابنة المواطن إلى المطبخ لإعداد وجبة السحور، إلا أنها نسيت إغلاق محبس فرن الغاز، وإغلاق أسطوانة الغاز أيضاً.

ومع زيادة الحرارة في المطبخ اندلع الحريق الذي انتبهت له الزوجة أثناء وجودها في صالة المنزل، فنادت زوجها الذي سارع إلى فصل التيار الكهربائي عن المنزل، وتشغيل خرطوم المياه وتوجه للمطبخ لإخماد النيران التي قضت على نصفه، وأحدثت في الوقت ذاته أضراراً وخسائر.

وقال المواطن حارب الظاهري في حديثه لـ «البيان»: "تمكنت بفضل الله تعالى من إخماد النيران التي اندلعت في مطبخ المنزل، وإن كانت هناك خسائر وأضرار مادية، إلا أنني وزوجتي نحمد الله على سلامتنا وسلامة أبنائنا وبناتنا وسلامة العاملات المساعدات في المنزل".

وثمن سرعة وصول فريق الدفاع المدني في وقت قياسي، ومباشرتهم بالقيام بواجبهم بروح وطنية عالية، مشيراً إلى أن وعي أفراد المجتمع، وإدراكهم للأخطار المحيطة بهم من الطرق المهمة في ترسيخ مفهوم الثقافة الوقائية، والحد من وقوع الحوادث ونتائجها المؤسفة.

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