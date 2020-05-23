دفاع مدني الفجيرة ينقذ محصورا في احتراق منزل

المصدر: الفجيرة- البيان

تلقت غرفة عمليات الدفاع المدني بالفجيرة بلاغا بتمام الساعة 12:20 ظهرا يفيد باحتراق منزل في منطقة البدية مع شخص مفقود ، وعلى فور البلاغ تم تحريك مركز الاختصاص/ مركز الدفاع المدني ضدنا لموقع البلاغ وعند الوصول تمت عملية البحث والتفقد وإخراج المحصور وهو بصحة جيده وتم تسليمه للإسعاف الوطني دون أية إصابات ولله الحمد ، وتم إخماد النيران والسيطرة على الحريق وإخلاء المنزل وتبريد الموقع وتسليمه للجهات المختصة في الإمارة، لاستكمال الإجراءات اللازمة ، ونتج عن الحادث احتراق غرفة نوم وصالة و تلوث المنزل بالدخان.

ودعت إدارة الدفاع المدني الفجيرة على ضرورة الالتزام باشتراطات السلامة في المنازل ، مشددين على أهمية تركيب نظام حصنتك للمنازل و وسائل الحماية لتقليل حوادث الحرائق ، وتجنب استخدام الأدوات الكهربائية الرديئة التي تستخدم لتوصيل الكهرباء للثلاجات والسخانات وأجهزة التكييف ومراوح الشفط وغيرها من الأجهزة والقيام بالصيانة الدورية للأجهزة سائلين المولى عز وجل السلامة للجميع.

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