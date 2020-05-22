شرطة دبي تضبط 58 طن مخدرات خلال برنامج التعقيم

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف معالي عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي ، عن شرطة دبي تمكنت خلال فترة التعقيم الوطني من ضبط 58 طن مخدرات ، في عملية استباقية أطلق عليها " عملية التعقيم".

وقال معاليه خلال المؤتمر الصحفي الذي نظّمه المكتب الإعلامي لحكومة دبي بالتعاون مع تلفزيون دبي عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي إنه في أوقات الحظر والتعقيم الشامل قد تتجه بعض الفئات إلى بعض الممارسات الخاطئة من خلال شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد أن فرق شرطة دبي تحافظ على أعلى درجات الاستعداد والجاهزية لمنع حدوث مثل هذه الظواهر، مشيراً إلى أن شرطة دبي تمكنت قبل أيام من ضبط كمية من المخدرات بلغت 58 طن في عملية استباقية أطلق عليها "عملية التعقيم".

وأوضح أن محلات الذهب في منطقة سوق نايف بقيت مغلقة لأكثر من شهر دون تسجل أي سرقة على الرغم من أصحاب هذه المحلات التي يصل عددها إلى حوالي 1270 محل تركوا بضائعهم باهظة الثمن داخل المحلات وهذا يعود لثقتهم بدرجة الأمان العالية التي توفرها لهم دبي واجهزتها الشرطية.

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