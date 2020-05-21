"شرطة عجمان" تضبط شابا آسيويا سرق 3 سيارات في حالة التشغيل

المصدر: عجمان - البيان

تمكنت القيادة العامة لشرطة عجمان من إلقاء القبض على آسيوي قام بسرقة ثلاث سيارات وهي في حالة التشغيل من أمام عدد من المحلات التجارية في إمارة عجمان، كما تم اعادة السيارات المسروقة لأصحابها.

وحول تفاصيل القضية صرح المقدم أحمد سعيد النعيمي مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة عجمان عن ورود بلاغات من أشخاص تفيد بتعرض سياراتهم للسرقة أثناء وقوفهم أمام محالات تجارية بمنطقة النعيمية، وهي في حالة التشغيل.

وعلى الفور تم تشكيل فريق من إدارة التحريات والمباحث الجنائية لمتابعة القضية وضبط المشتبه بهم، وبالبحث والتحري تم التعرف على الجاني ليتبين أنه متواجد في إحدى الامارات .

وباتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تمكن رجال التحريات من ضبط المتهم وهو شاب آسيوي يدعى (خ.م) في التاسعة عشر من عمره، واعترف بقيامه بسرقة السيارات بعدما تركها أصحابها أمام المحلات التجارية وتوجهوا لشراء حاجياتهم، كما تمكن الفريق من استعادة المركبات الثلاثة وهي بحالة جيدة، وتم تحويل المتهم وملف القضية إلى النيابة العامة.

وأشاد مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بجهود رجال التحريات وخبرتهم في ضبط المتهم واستعادة المركبات خلال أربعة أيام من ورود البلاغات، كما دعا الجمهور لعدم ترك سياراتهم في حالة التشغيل لأي سبب كان، لتجنب تعرضهم للمسائلة القانونية، مؤكداً أنهم بتصرفهم ادي الى تعرضهم للسرقة، وأكد أن شرطـة عجمـان ستكون بالمرصاد وستتعامـل بكـل حـزم مـع كـل من يفكر بالعبث بأمن الوطن وسلامـة المواطنيـن والمقيميـن.

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