شرطة دبي تضبط 242 متسولاً وبائعاً جائلاً منذ انطلاق «كافح التسول»

المصدر: دبي - البيان

ضبطت شرطة دبي، 242 متسولاً وبائعاً جائلاً من جنسيات مختلفة، وذلك منذ بداية حملة «كافح التسول»، التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة دبي، منذ بداية شهر رمضان الجاري، بالتعاون مع الشركاء، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر التسول، والحفاظ على أمن المجتمع واستقراره.

وقال العقيد عبد الله علي سالم مدير إدارة المتسللين في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية: «إن تكثيف الدوريات في مختلف مناطق الإمارة، أدى إلى ضبط 242 متسولاً وبائعاً جائلاً، منهم 143 من الرجال، و21 من النساء، و78 بائعاً جائلاً، منذ انطلاق الحملة».

وأوضح العقيد علي سالم أن: «الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، قامت بوضع خطة أمنية متكاملة لمكافحة التسول، بالتعاون مع الشركاء، وتكثيف الدوريات في الأماكن المتوقع وجود المتسولين بها، مشيراً إلى أن التسول يرتبط بسلوكيات سلبية، تهدد أمن المجتمع وحياة وممتلكات أفراده، وتسيء إلى صورة الدولة، وتشوه مظهرها الحضاري، نتيجة المخاطر التي ترتبط بالتسول، ومنها ارتكاب بعض الجرائم، مثل السرقة، واستغلال أطفال ومرضى وذوي عاهات في التسول، وتحقيق مكاسب غير مشروعة».

ودعا العقيد علي سالم، إلى عدم الاستجابة لاستجداء المتسولين، أو التعامل معهم بمشاعر الشفقة والعطف على مظهرهم، ومساعدة أجهزة الشرطة بالإبلاغ الفوري عن أي متسول يتم رصده في أي مكان، على مركز الاتصال 901، أو منصة عين الشرطة، من خلال التطبيقات الذكية لشرطة دبي.

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