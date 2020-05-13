وفاة 3 أشخاص بحادث مروع في دبي

المصدر: البيان الإلكتروني

أدى حادث تصادم وقع بين 4 سيارات على شارع الشيخ زايد إلى وفاة 3 آسيويين "رجل وامرأتين" بعد احتراق السيارة التي كانوا على متنها.

وأكد العميد الدكتور عادل السويدي مدير مركز شرطة جبل علي، أن الحادث وقع في المنطقة الواقعة بعد حديقة "باركس اند ريزورتس" في الاتجاه المؤدي من أبوظبي إلى دبي من شارع الشيخ زايد.

وأضاف" أن مركز القيادة والسيطرة في شرطة دبي تلقى في حوالي الساعة 4.40 دقيقة عصر اليوم بلاغاً عن وقوع حادث الاصطدام، فانتقلت على الفور دوريات مركز جبل علي نحو المكان، وعملت على تأمين منطقة الحادث والحركة المرورية، ونقل المتوفين عبر الإسعاف إلى المستشفى.

وبين العميد السويدي أن إحدى السيارات تعرضت إلى الاحتراق ما أدى إلى وفاة المتواجدين فيها.

ودعا العميد السويدي كافة سائقي المركبات إلى توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، والالتزام بالسرعات القانونية المحددة على الشوارع، والمحافظة على المسافة الأمانة بين المركبات، وعدم الانشغال بغير الطريق.

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