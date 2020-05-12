دفاع مدني الفجيرة يحرر إصبع طفل رضيع علق في قطعة حديدية

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

قام دفاع مدني الفجيرة بتحرير إصبع طفل يبلغ من العمر سنة وشهرين، علق اصبعه في قطعة حديدية حادة، حيث تعود تفاصيل الحادث بعد ان تلقت غرفة عمليات الدفاع المدني بالفجيرة في تمام الساعة 14:30 من هذا اليوم بلاغ يفيد بوجود طفل يبلغ من العمر سنة وشهرين حشر اصبعه في قطعة معدنية حادة، في منطقة ضدنا، وعلى الفور تحركت فرق الانقاذ وسارعت في تحرير إصبع الطفل وذلك عن طريق استخدام معدّات خاصة لمثل هذه الحوادث، دون ان ينجم عن الحادثة أية اصابات للطفل.

وعليه وجهت إدارة الدفاع المدني بالفجيرة لأولياء الامور بضرورة عدم ترك الأطفال بمفردهم، ومتابعتهم بشكل مستمر للحفاظ على سلامتهم وصحتهم، متمنين السلامة للجميع.

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