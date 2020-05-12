المدير التنفيذي لقطاع الكاتب العدل والتنفيذ لـ«البيان»: تسوية 114 نزاعاً بمحاكم دبي منذ مارس بـ 412 مليوناً

المصدر: دبي - رامي عايش

حققت محاكم دبي تسويات واتفاقات عن بُعد، في 114 نزاعاً مدنياً وعقارياً وتجارياً مفصولاً فيه، منذ بداية أزمة «كورونا» في مارس الماضي، بلغ إجمالي قيمة المطالبات فيها نحو 412 مليون درهم.

وقال إبراهيم الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الكاتب العدل والتسوية والتنفيذ في محاكم دبي لـ«البيان»: «إن المحاكم سجلت 578 طلب تسوية من قبل المتقاضين، ونجحت في التوصل إلى اتفاق نهائي بخصوص العدد المشار إليه سالفاً، مؤكداً بأن الخدمات المتعلقة بتنفيذ الأحكام مستمرة بما يتوافق مع توجيهات حكومتنا الرشيدة بشأن جائحة فيروس كورونا، لا سيما فيما يتصل بـ«القيد والاستعلام».

وأشار إلى أن المحاكم عممت استخدام تقنيات الاتصال المرئي الحديثة في عقد الجلسات القضائية ودون الحاجة للحضور للمحاكم ضماناً لاستمرارية وسهولة إجراءات التقاضي وحفاظاً على حقوق المتقاضين، وكذا دعم توجهاتها الاستراتيجية في التحول الرقمي والتقاضي عن بعد.

وأضاف: «نجحنا في محاكم دبي في الانتقال من العمل التقليدي إلى الواقع الافتراضي باستخدام التطبيقات الذكية والإلكترونية، التي ساهمت في مواصلة العمل وجلسات التقاضي عن بُعد، وساهمت هذه الخطوة بشكل كبير في سرعة الإجراءات وسهولة الوصول إلى القضاء، والتسهيل على المحامين، والاستغناء عن المعاملات الورقية والتحول الإلكتروني، عقب تطوير هذه الخدمات والتي حققت استمرارية في خدمات محاكم دبي، بحيث لا يتم تأخير أي خدمة تقدم للجمهور».

وتابع الحوسني: «تمتلك محاكم دبي تمتلك بنية تحتية إلكترونية مما أسهم بفاعلية في تسريع خطواتها التطويرية نحو خدمات قضائية وعدلية تتوافق مع أفضل المعايير العالمية وتعزيز المكانة التنافسية لإمارة دبي».

خدمات مستمرة

وفي شأن متصل، أوضح المدير التنفيذي لقطاع الكاتب العدل والتسوية والتنفيذ: «إن المحاكم سجلت 1264 معاملة لدى الكاتب العدل عن بعد بنظام الاتصال المرئي، مع استمرارية الخدمات لدى الكاتب العدل الخاص».

ولفت إلى أن الخدمات المتعلقة بتنفيذ الأحكام مستمرة بما يتوافق مع توجيهات حكومتنا الرشيدة بشأن جائحة فيروس كورونا، حيث تم استقبال طلبات المتعاملين وتسجيلها وفق المعتاد والتي بلغت قرابة 25 ألف طلب.

وإلى ذلك كشف إبراهيم الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الكاتب العدل والتسوية والتنفيذ في محاكم دبي، عن إعادة افتتاح خدمات الكاتب العدل في كل من: «الطوار سنتر»، و«وافي مول» و«البرشاء»، اعتباراً من اليوم من الـ 9 صباحاً ولغاية الـ 2 ظهراً خلال شهر رمضان المبارك، على أن يكون موعد استلام آخر معاملة عند الـ 1.30 ظهراً.

وأوضح أن طريقة تقديم الخدمة ستكون مشابهة لما كانت عليه في السابق قبل كورونا، ولكن الكاتب العدل لن يكون متواجداً في تلك المكاتب، وسيعمل من منزله، حفاظاً على سلامته.

وأضاف الحوسني: «موظفو الكاتب العدل سيستلمون المعاملات من المراجعين، لإدخالها في النظام، ثم تعرض على الكاتب العدل عن بعد ليتأكد من أهلية وصدق المتعامل، وأخذ التواقيع، وهي الطريقة عينها التي كنا نطبقها سابقاً في مركز خدمات حتا قبل كورونا».

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