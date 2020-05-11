شرطة رأس الخيمة تضبط سائقين استعرضا بمركبتيهما بشكل طائش ومتهور

المصدر: البيان الإلكتروني

أكدت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة أن العيون الساهرة ستقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه مخالفة الأنظمة والقوانين وتهديد سلامة الآخرين. وشددت في معرض تعليقها على نجاحها في ضبط شابين يبلغان من العمر" 20 " ، و" 30 " أن العقوبات المشددة ستكون النتيجة الطبيعية لهذه الشريحة من العابثين بأمن الوطن وسلامة المواطن والمقيم

والغير مبالين كذلك بالممتلكات والمرافق العامة مهيبة بمستخدمي الطرق وقائدي المركبات الالتزام الكامل بالقوانين وعدم الاقدام على ارتكاب أية سلوكيات تعرضهم للمساءلة القانونية وما يترتب عليها من إجراءات يتم توقيعها بحقهم .

وحذرت الجمهور من مغبة مخالفة القوانين وتحويل المركبات من وسيلة نقل إلى وسيلة قتل من خلال قيادتها بطيش وتهور وبطريقة مخالفة لكافة الأنظمة المعمول بها في الدولة .

وتتحصل تفاصيل هذه الواقعة في نجاح فريق عمل مشترك من مركز شرطة شعم الشامل وقسم الضبط المروري في ضبط السائقين المتهورين بعد قيامهما بأداء حركات استعراضية خطيرة بطيش وتهور باستخدام مركبتي دفع رباعي

معرضين بذلك سلامتهم وسلامة الآخرين للخطر وضاربين بعرض الحائط الجهود الشرطية الرامية لرفع مستوى السلامة الموررية في الشوارع والطرقات خاصة في هذا الوقت الذي يشهد إجراءات وتدابير احترازية من كافة الجهات المعنية .

وفور ورود البلاغ عكفت شرطة رأس الخيمة بأجهزتها المعنية على عملية البحث والتحري حتى نجحت في تحديد هوية المستعرضين وتم ضبطهما وحجز المركبتين المستخدمتين في عملية الاستعراض فيما تمت احالة ملف الواقعة الى جهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية .

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