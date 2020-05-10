شرطة الشارقة تتمكن من العثور على ثلاثة مفقودين بإحدى المناطق الجبلية بخورفكان

المصدر: الشارقة - البيان

أسفرت عملية البحث التي أطلقتها إدارة شرطة المنطقة الشرقية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، والجهود الكبيرة التي بذلتها الفرق المختصة بمشاركة الدفاع المدني وطيران المركز الوطني للبحث والإنقاذ، وحرس السواحل بالمنطقة الشرقية، عن العثور على امرأتين إحداهما (33 سنة) من الجنسية البيلاروسية والأخرى (33 سنة) من رعايا جمهورية لاتفيا، وهما على قيد الحياة، وبصحة جيدة من بين ثلاثة أشخاص مفقودين بإحدى المناطق الجبلية بخورفكان، كان قد تم الإبلاغ عن اختفائهم في الثالثة من ظهر أمس السبت التاسع من مايو الجاري.

في حين عثر فريق الإمارات للإنقاذ لاحقاً على المفقود الثالث (عربي) في الخامسة والثلاثين من العمر وقد فارق الحياة في منطقة جبلية وعرة، حيث تم نقل جثمانه إلى الطب الشرعي بناء على توجيهات نيابة المنطقة الشرقية لتحديد أسباب الوفاة.

جولة سياحية

وصرح العقيد علي الكي الحمودي مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية أن المفقودين الثلاثة كانوا في جولة سياحية بالمنطقة عندما تلقت غرفة العمليات بإدارة شرطة المنطقة الشرقية بلاغاً عن فقدانهم ، وتم على الفور إطلاق عملية البحث عنهم بمشاركة الفرق المختصة بإدارة شرطة المنطقة الشرقية والجهات الأخرى، والتي استغرقت عدة ساعات في المناطق الجبلية حتى تم العثور على السائحتين المفقودتين، حيث تم تقديم الرعاية الطبية، وتوفير العناية والدعم الكامل لهما و ما يزال التحقيق جارياً للوقوف على ملابسات اختفائهم ووفاة الشاب العربي .

وأكد العقيد الكي ضرورة التزام أفراد المجتمع من المواطنين، والمقيمين بالتوجيهات والإرشادات المتعلقة بالحفاظ على سلامتهم والبقاء في مساكنهم ومقار إقامتهم خلال الفترة الحالية وعدم القيام بالجولات السياحية إلا في أضيق الحدود، التي تسمح بها الأوضاع الراهنة مع اتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير، التي تحافظ على سلامتهم والتجهيزات التي تبقيهم على اتصال دائم بالجهات الشرطية والأمنية والسياحية، بالإضافة إلى التجهيزات الطبية والإسعافات الأولية الضرورية لاستخدامها عند الحاجة.

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