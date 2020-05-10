أردني يقتل أخته الصغيرة بسبب فيسبوك

المصدر: البيان الإلكتروني

أقدم شاب أردني (25 عاما) على قتل شقيقته (14 عاما) طعنا بالسكين في ظهرها، ما أدى إلى إصابتها بنزيف حاد ووفاتها، لأنّها استخدمت هاتفه لإنشاء حساب لها على موقع فيسبوك.

وأوقف مدعي عام الجنايات الكبرى، صلاح الطالب، المتهم بقتل شقيقته 14 يوما على ذمة التحقيق، في مركز إصلاح وتأهيل في إطار تهمة القتل العمد.

ونقلت وسائل إعلام أردنية عن مصدر أمني قوله "إن الجريمة وقعت فجر أمس، وتعتبر من جرائم العنف الأسري، ارتكبها شاب يبلغ من العمر 25 عاما بحق اخته الطفلة بطريقة بشعة، اذ طعنها في منطقة الظهر، تحت ذريعة أنها استخدمت هاتفه لإنشاء حساب لها على موقع تواصل اجتماعي، ما أثار غضبه".

وأكد مصدر مسؤول بالطب الشرعي "أنه بعد تشريح جثة الطفلة، تبين أنها تلقت طعنة في الظهر، أدت إلى نزف دموي حاد ومن ثم الوفاة".

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