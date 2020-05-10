شاب عربي ينقذ طفلة في حريق برج النهدة بالشارقة

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

كرم العقيد سامي خميس النقبي مدير عام الدفاع المدني بالشارقة ، الشاب محمد عمر السعودي عربي الجنسية لإنقاذه حياة طفلة في حادث حريق برج النهدة السكني الاسبوع الماضي ، إذ تم منحه شهادة تقدير لشجاعته وحسن تصرفه الذي سهاهم في إنقاذ حياة طفلة تبلغ من العمر (11) عاما كانت محتجزه في إحدى شقق الدور الأول والتي اندلع فيها الحريق أثناء غياب والدتها التي أقفلت باب الشقة عليها قبل مغادرتها المبنى ، إذ تمكن بعد أن سمع صراخ الطفلة التي تستنجد بالسكان ، من كسر الباب وتحرير الطفلة التي كانت بصحة جيده ومن ثم نقلها لخارج البرج.

وأشار العقيد النقبي إلى أن التكريم يأتي في إطار حرص الدفاع المدني على تشجيع الجمهور على الشعور بالمسؤولية المجتمعية وحثهم على بذل المزيد من العطاء والجهد في مساعدة الآخرين ، مؤكدا أن ما قام به الشاب من عمل بطولي ما هو إلا للدافع الإنساني ، ونتيجة معرفة لمبادئ وأسس الانقاذ المتمثلة في حماية الأرواح والممتلكات.

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