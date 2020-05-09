بالفيديو.. شرطة دبي تجمع شمل أم بريطانية بابنتها بعد فراق 6 أسابيع

المصدر: البيان الإلكتروني

شكرت جيني ساتون القيادة العامة لشرطة دبي على استجابتهم للحالة اسرتها الانسانية ولإعادة ابنتها إلى دولة الامارات بعد أن علقت في ليفربول بالمملكة المتحدة بسبب القيود المفروضة على حركة الطيران لمكافحة انتشار COVID-19.

وسردت جيني ساتون معاناة انبتها ايميلي خلال الأسابيع الستة الصعبة عندما لم تتمكن ابنتها من مغادرة غرفتها في الجامعة في ليفربول.

وكانت قد فاتت ابنتها فرصة العودة إلى الوطن بعد أن أجلت تذاكرها بسبب جدول الامتحانات المعدل الذي اصدرته الجامعة .

وأضافت ساتون: "لقد وصلت بالفعل إلى مرحلة كنت قلقة للغاية بشأن صحتها العقلية".

وفي هذه مناسبة وفرحتي بعودة ابنتي ايميلي لايسعني الى أن اشكر القيادة العامة لشرطة دبي لاستجابتهم السريعة لطلبي وسعيهم في لقائي بابنتي مرة اخرى.

من جهتها اعربت ايميلي عن سعادتها بالعودة الى احضان اسرتها ولم الشمل في دبي التي عاشت فيها اكثر من 12 سنة.

وتقدمت ايميلي بالشكر لشرطة دبي لتواصلها الدائم معها وتسهيل جميع الاجراءات وتسهيل الوصول الى دبي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز