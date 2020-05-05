بالفيديو.. أحد نزلاء المؤسسات العقابية بعجمان يتحدث عن تصنيع المستلزمات الطبية

نشرت شرطة عجمان اليوم الثلاثاء فيديو لأحد نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية يتحدث فيه عن مبادرة تصنيع المستلزمات الطبية.
وتحدث النزيل عن مبادرة تصنيع المستلزمات الطبية، وقال إنه تعلم تصنيع الكمامات والألبسة الطبية حتى يكون عنصراً فاعلاً ويساهم في حماية المجتمع من فيروس كورونا المستجد.
أحد نزلاء المؤسسات العقابية بـ #عجمان يتحدث عن تصنيع المستلزمات #الطبيةhttps://t.co/ouAJXwGf9P#StayHome#خليك_في_البيت#رمضان_مبارك#كورونا#COVIDー19 #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/BjZqv3p2hm— صحيفة البيان (@AlBayanNews) May 5, 2020