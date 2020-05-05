بالفيديو.. أحد نزلاء المؤسسات العقابية بعجمان يتحدث عن تصنيع المستلزمات الطبية

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
التاريخ:

نشرت شرطة عجمان اليوم الثلاثاء فيديو لأحد نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية يتحدث فيه عن مبادرة تصنيع المستلزمات الطبية.

وتحدث النزيل عن مبادرة تصنيع المستلزمات الطبية، وقال إنه تعلم تصنيع الكمامات والألبسة الطبية حتى يكون عنصراً فاعلاً ويساهم في حماية المجتمع من فيروس كورونا المستجد.

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