شاحنة إسمنت تتسبب في وفاة مواطنين بأبوظبي

المصدر: البيان الإلكتروني

راحت مواطنة في العقد الرابع ومواطن (١١عاماً)، ضحية حادث مروري وقع اليوم، عند مدخل الباهية على الشارع العام بأبوظبي، كما أسفر الحادث الأليم عن إصابة شخصين، وصفت حالتهما بالبليغة والمتوسطة.

ونتج الحادث بحسب بيان لشرطة أبوظبي، عن تدهور شاحنة إسمنت (صهريج خلاط أسمنت) وانقلابه على مركبة خفيفة.

وأفاد المقدم الدكتور عبدالله السويدي، نائب مدير إدارة مرور المناطق الخارجية بشرطة ابوظبي، بأن مركز القيادة والتحكم بإدارة العمليات في قطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي تلقى بلاغاً يفيد باصطدام صهريج إسمنت برصيف ودوار، ما أدى لتدهوره فوق مركبة خفيفة كان الضحايا يستقلونها، وفور تلقي البلاغ تحركت الفرق الشرطية المختصة وقامت بتأمين الموقع، وتخطيط الحادث.

وتم على وجه السرعة أخذ الإجراءات الميدانية، ونقل المصابين إلى المستشفيات المجاورة لتقديم العلاج اللازم لهم، كما تم تأمين الطريق وإخلاؤه من المركبات المتضررة.

إلى ذلك، أرجع الرائد عبدالله خميس العزيزي، رئيس قسم التحقيق والحوادث الجسيمة بإدارة مرور المناطق الخارجية، الحادث إلى السرعة الزائدة دون مراعاة ظروف الطريق، والتي تسببت في وقوع الحادث .

ودعا العزيزي قائدي المركبات ومستخدمي الطريق إلى أخذ الحيطة والحذر، والتقيد بالسرعات المقررة، ومراعاة ظروف الطريق وعدم الانشغال أثناء قيادة المركبة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز