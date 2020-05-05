شاركت بأسبوع المرور العربي وأعلنت استمرار «تسوية المخالفات»

المصدر: دبي ـ شيرين فاروق

أكد العميد سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أن الإدارة بأقسامها كافة تواصل مساعيها وتبذل أقصى طاقاتها لتوفير أعلى معايير الأمان والسلامة على الطرقات على مدار العام وذلك للوصول إلى صفر وفيات على الطرقات، وبيّن أنه تقرر استمرار مبادرة تسوية المخالفات وذلك بعد تحقيقها نتائج إيجابية.

وقال العميد المزروعي بمناسبة الاحتفال بأسبوع المرور العربي: «إن شرطة دبي على مدار سنوات أطلقت العديد من المبادرات والحملات التوعية للحد من حوادث السير والمرور للوصول إلى بيئة مرورية آمنة خالية من الحوادث».

وأضاف العميد المزروعي: «وفقاً للظروف الحالية فلن يتم إطلاق حملات توعوية مباشرة للجمهور كالسنوات السابقة، وإنما سيتم التركيز على التوعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتأكيد على أهمية الالتزام على الطرقات حفاظاً على حياتهم، منوهاً إلى استمرار مبادرة تسوية المخالفات وذلك بعد تحقيقها نتائج إيجابية التي حققتها المبادرة في انخفاض الحوادث، حيث يتمتع المخالفون بفرصة تخفيض مخالفات دبي 2020 بنسبة 25% من قيمة المخالفات في حال التزامهم لمدة 3 أشهر و50% إذا لم تسجل عليهم مخالفات مرور دبي طيلة 6 أشهر و75% إذا لم يرتكبوا أي مخالفات طيلة 9 أشهر، وإعفائهم من جميع المخالفات في حال عدم ارتكابهم أي مخالفات لمدة عام كامل».

ونوه مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي إلى أن المبادرات التي تطلقها شرطة دبي تهدف إلى خفض مؤشر الحوادث المرورية في الإمارة والإسهام بشكل إيجابي لتشجيع مستخدمي الطرق للالتزام بقوانين السير ومرور دبي بما يحقق السلامة للجميع وحفظ أرواحهم بمختلف الفئات العمرية، فضلاً عن أهمية جعل طرقات الإمارة خالية من الحوادث وتحقيق الرضا والسعادة للجمهور كهدف استراتيجي لحكومة وشرطة دبي.

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