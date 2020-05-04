شرطة الشارقة تستثني مركبات العائلة من تجاوز عدد الركاب المسموح به

المصدر: البيان الإلكتروني

استثنت القيادة العامة لشرطة الشارقة المركبات التي تضم أفراداً من أسرة واحدة، او أقارب من الدرجة الاولى من مخالفة ( تجاوز عدد الركاب المسموح به في السيارة الواحدة لأكثر من ثلاثة أشخاص)، اما المركبات التي لا تضم أفراد الاسرة الواحدة ويتجاوز عدد الركاب بها عن ثلاثة أفراد يطبق عليها القرار السابق للنائب العام رقم ( 38 ) لسنة 2020 بشان تطبيق لائحة المخالفات والجزاءات الإدارية الصادرة بها قرار مجلس الوزراء رقم ( 17 ) لسنة 2020.

كما أكدت شرطة الشارقة بتطبيق القانون الخاص بالحافلات بحيث لا يتجاوز عدد الركاب في الحافلة الواحدة عن٢٥٪؜ من سعة الحافلة، ووجهت مشغلي الحافلات بضرورة الالتزام بالتباعد الجسدي بين الركاب، وذلك حرصاً وسلامتهم وسلامة أفراد المجتمع.

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