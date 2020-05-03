حادث اصطدام بين 13 مركبة على شارع الإمارات بدبي

المصدر: البيان الإلكتروني

أصيب 3 أشخاص تراوحت إصابتهم بين البليغة والبسيطة في حادث اصطدام وقع بين 13 سيارة على شارع الإمارات بالاتجاه إلى الشارقة، وذلك نتيجة العاصفة الترابية التي تسببت في تدني مدى الرؤية الأفقية.

ودعت شرطة دبي السائقين للالتزام بقوانين السير والمرور وضرورة ترك مسافة كافية بين السيارات، وتخفيف السرعة في موجات الطقس السيئة، والالتزام بخط السير، واستعمال الإضاءة الأمامية، وعدم استعمال إشارات التنبيه الضوئية (الأضواء التحذيرية الأربعة)، إلا في حالة الوقوف الاضطراري، محذرة من استخدام المياه في تنظيف الزجاج الأمامي خلال العواصف الرملية، لأن الماء مع الغبار يؤدي إلى تراكم مادة طينية لزجة تعمل على حجب الرؤية أمام السائق.

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