النظر في قضية روضة المعيني 19 مايو المقبل

المصدر: دبي - رامي عايش

تنظر محكمة استئناف الجنح في دبي في التاسع عشر من مايو المقبل قضية المواطنة روضة المعيني، ضحية الاهمال الطبي الذي تسبب لها بعاهة مستديمة، و أدى إلى دخولها في غيبوبة متواصلة، ومعاناة مستمرة لعائلتها التي حاولت علاجها داخل الدولة وخارجها، ولكنها لم تفلح في ذلك، وفق ما اعلن عنه والدها.

وكانت نيابة الاستئناف في دبي طعنت في الأول من الشهر الحالي، في الحكم الابتدائي الصادر من محكمة الجنح في الثامن عشر من مارس الماضي بحق الأطباء الثلاثة المتسببين في الإهمال الطبي الذي لحق بالمواطنة روضة المعيني داخل أحد مراكز جراحات اليوم الواحد، وألحق بها عاهة مستديمة، مطالبة بتشديد "العقوبة" ، بناء على تعليمات المستشار عصام الحميدان النائب العام.

وقضت محكمة الجنح في التاريخ المشار إليه سابقاً، بحبس جميع الأطباء المذكورين لمدة سنة، والإبعاد عن الدولة بعد انقضاء مدة الحكم، كما أمرت بغرامة قدرها 300 ألف درهم على المركز الطبي الذي أجريت فيه العملية.

ودخلت روضة المعيني، إلى مركز ”جراحة اليوم الواحد“ في دبي، في أبريل من العام الماضي، لإجراء عملية انحراف وتيرة بالأنف، وأثناء العملية الجراحية التي استغرقت مدة ساعتين، انخفض ضغط دمها دون أن يلاحظ الأطباء ذلك، ثم تعرضت لسكتة قلبية، وظل دماغها محروما من الأكسجين مدة 7 دقائق، ما تسبب بتلف شديد فيه، وغرقت في غيبوبة تامة.

وحاولت أسرة المعيني علاج ابنتهم في مستشفى بالولايات المتحدة، لكنهم عادوا بها دون اي تحسن على حالتها .

وأظهرت التحقيقات أن العملية الجراحية قد شابها أخطاء طبية جسيمة وصفتها التقارير الطبية المرفقة بالتحقيقات، فيما أكدت اللجنة العليا للمسؤولية الطبية في تقريرها النهائي في نوفمبر الماضي، أن الإهمال الطبي الذي تعرضت له روضة، أدى إلى فقدانها لجميع قدراتها الدماغية والذهنية والجسدية وكافة حواسها البصرية والسمعية بحيث أصبحت في حالة عجز تام بنسبة 100%، الأمر الذي يستدعي توفير مساعدة ومتابعة طبية وعناية تمريضية لها على مدار الساعة.

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