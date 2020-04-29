انتحار رجل أعمال من الدور 14 في دبي

المصدر: دبي- شيرين فاروق

أكد العميد عبد الله خادم بن سرور المعصم، مدير مركز شرطة بر دبي أن التحقيقات أثبتت عدم وجود شبهة جنائية جراء انتحار رجل أعمال آسيوي في دبي بعد أن ألقى نفسه من شرفة منزل صديقه بالطابق 14 حيث كان ابنه متواجد معه.

وقال العميد بن سرور أن تفاصيل الواقعة تعود إلى يوم الخميس الماضي حيث ورد بلاغ إلى غرفة العمليات من شاب آسيوي يبلغ من العمر 22 عاما يفيد أن والده ألقى نفسه من الطابق 14 أثناء تواجدهم عند صديق والده.

وأشار العميد بن سرور أنه بالانتقال إلى موقع الحادث وبعد المعاينة وأخذ أقوال الشهود تبين أن الشخص يعاني من حالة نفسية سيئة وقام بإلقاء نفسه من الشرفة ولا يوجد شبهة جنائية .

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