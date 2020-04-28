شرطة عجمان تضبط عصابة سرقت 83 سيارة بـقيمة 6.3 ملايين درهم

المصدر: عجمان: أسامة أحمد

ضبط رجال التحريات والمباحث الجنائية في شرطة عجمان أفراد عصابة من الجنسية العربية والآسيوية تخصصوا في سرقة سيارات من مكاتب تأجير السيارات في عدد من إمارات الدولة، وشحنها إلى الخارج حيث قام أفراد العصابة البالغ عددهم 14 شخصا بسرقة 83 سيارة بلغت قيمتها 6350 ملايين درهم وتم شحن 38 سيارة في حاويات باعتبارها معدات منزلية. إلا أن سرعة رجال التحريات والمباحث أسفرت عن ضبط أفراد العصابة وأعادت السيارات المسروقة من إحدى الدول العربية قبيل تفريغ الشحنة.

وأعلن اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، تفاصيل القضية خلال مؤتمر صحافي عقد بمقر شرطة عجمان صباح اليوم عن بعد لتسليط الضوء عن ملابسات سرقة السيارات، مشيرا بأنه أطلق على العملية "حاويات الظلام" وذلك بضبط 14 شخصا تبلغ أعمارهم ما بين 30 عاما إلى 40 عاما من الجنسية العربية والآسيوية وذلك بقيامهم باستئجار مركبات من عدد من مكاتب تأجير السيارات بإمارات مختلفة ومن ثم قيامهم بسرقتها وشحنها في حاويات إلى خارج الدولة.

وذكر بأنه وردت 6 بلاغات تفيد سرقة 83 سيارة من مكاتب تأجير وعليه تحرك رجال التحريات خلف خيوط القضية تبين بأن هنالك أشخاص قدموا إلى الدولة مطلع العام الحالي عن طريق تأشيرات زيارة وقاموا باستئجار عدد من المركبات وبدورهم قاموا بتسليمها إلى أشخاص آخرين وقاموا بشحنها في حاويات إلى خارج الدولة باعتبارها معدات منزلية.

وأفاد قائد عام شرطة عجمان بأنه تم ضبط 12 شخصا من أفراد العصابة وأن هنالك شخصان خارج الدولة.

واعترف أفراد العصابة بسرقة 83 سيارة وتم شحنها إلى خارج الدولة وعليه تم متابع الشحنات وإعادة المركبات المسروقة إلى الدولة قبيل تفريغ الشحنات.

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