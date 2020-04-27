شرطة دبي تحرر 52 ألفاً و69 مخالفة أثناء برنامج التعقيم الوطني

المصدر: البيان الإلكتروني

حررت القيادة العامة لشرطة دبي منذ بداية فترة تقييد حركة المشاة والمرور ضمن برنامج التعقيم الوطني في 26 مارس الماضي وحتى 16 ابريل الجاري 52 الفاً و69 مخالفة، منها 45 الفاً و654 مخالفة تحذيرية و6424 مخالفة جزائية بواقع 38 الفا و702 مخالفة الخروج من المنزل دون مقتضى أو ضرورة أو لغير دواعي العمل أو شراء الحاجات الاساسية، و10 الاف و286 مخالفة عدم ارتداء الكمامات الطبية في الأماكن المغلقة أو عدم مراعاة مسافة التباعد بين الاشخاص و 3696 مخالفة تجاوز عدد الركاب المسموح به في السيارة الواحدة أكثر من ثلاثة أشخاص، كما وحررت 58 الفاً و641 مخالفة رادار .

وتناشد القيادة العامة لشرطة دبي افراد المجتمع إلى ضرورة الالتزام بالتباعد الجسدي بفاصل لا يقل عن مترين وارتداء الكمامات والابتعاد عن التجمعات في الأماكن العامة والتقيد التام بالإجراءات الاحترازية المصاحبة لعمليات برنامج التعقيم الوطني، مؤكدة على ثقتها الكاملة بتكاتف الجمهور واستجابتهم للتعليمات الصحية والإرشادية من أجل سلامة المجتمع .

وأشارت إلى أنها خصصت الرقم 901 وخدمة "عين الشرطة" على تطبيق شرطة دبي للهواتف الذكية للإبلاغ عن المخالفات والإجراءات الاحترازية منها:

-مخالفة منع أو تقييد التجمعات أو الاجتماعات أو إقامة الاحتفالات الخاصة والعامة، أو التجمع أو الوجود بالأماكن العامة أو المزارع الخاصة والعزب، تكبد المخالف غرامة قدرها ‏10000 درهم لمن قام بالدعوة أو التنظيم، و‏5000 درهم لكل من شارك ومخالفة عدم مراعاة مسافة التباعد غرامتها 1000 درهم اضافة الى مخالفة عدم ارتداء الكمامات غرامتها 1000 درهم. و مخالفة تجاوز عدد ركاب السيارة الواحدة المسموح به أكثر من ٣ أشخاص غرامتها 1000 درهم.

وتؤكد أن الإخلال بالتعليمات الاحترازية يضع الشخص تحت طائلة المسؤولية القانونية ولن تتوانى في ضبط ومخالفة غير الملتزمين بوقت تقييد الحركة وتطبيق

قرار النائب العام لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 38 لسنة 2020 بشأن تطبيق لائحة ضبط المخالفات والجزاءات الإدارية الصادر بها قرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2020، بشأن لائحة ضبط مخالفات والتدابير الاحترازية والتعليمات والواجبات المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

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