مخمور يقطع الإشارة الحمراء ويتسبب بوفاة قائد دراجة في دبي

المصدر: دبي - شيرين فاروق

ألقت شرطة دبي القبض على سائق آسيوي الجنسية تسبب في وفاة قائد دراجة نارية بعد أن قطع الإشارة الحمراء وصدمه بقوة أثناء عبوره الشارع في منطقة الوصل وتبين أن السائق مخمور وتم تحويله للنيابة.

وتفصيلًا افاد العميد عبد الله خادم بن سرور المعصم مدير مركز شرطة بر دبي أن الحادث وقع مساء أمس حوالي الساعة التاسعة والنصف حيث انتقلت دوريات المركز والإسعاف إلى موقع الحادث واتضح أن الإصابة بليغة نتيجة قوة الصدمة وتم نقل المصاب إلى المستشفى إلا أنه توفي فور وصوله.

ونوه العميد عبدالله خادم إلى أنه تم التحفظ على السائق وتبين أن قائد الدراجة النارية من عمال التوصيل وكان يعبر الشارع بطريقة قانونية إلا أن السائق صدمه بقوة خاصة وسط خلو الشارع من المارة بسبب أوقات التعقيم الوطني.



ونوه العميد عبد الله إلى أنه تم التحقيق مع السائق عن سبب خروجه إلا أنه لم يكن في وعيه وتبين أنه مخمور وتم تحويله إلى النيابة لاستكمال التحقيقات.