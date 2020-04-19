جناح الجو برأس الخيمة ينقذ مواطناً يعاني من إعياء شديد في وادي نقب

المصدر: رأس الخيمة- البيان

تمكن فريق قسم جناح الجو التابع لإدارة المهام الخاصة بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، من إنقاذ مواطن يبلغ من العمر ( 60 ) عاماً، يعاني من ارتفاع في الضغط وإعياء شديد وارهاق، أثناء تواجده بمنطقة وعرة جداً من وادي نقب، وفور تلقي البلاغ من غرفة العمليات، تحرك رجال شرطة رأس الخيمة إلى موقع البلاغ وسط وعورة شديدة في المنطقة، وذلك على ارتفاع 1500 قدم، وبعمق 100 متر.

وأكد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، أنه بالرغم من وعورة المكان وعدم وجود مهابط، لكن فريق الجو أثبت مهارة وكفاءة الفريق كانت كفيلة وجديرة بإنجاح مهمةإسعاف وإنقاذ المواطن، ونقله إلى إحدى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج اللازم.

وأشاد النعيمي، بالجهود الكبيرة التي يبذلها في سبيل إنقاذ أفراد الجمهور ممن يتعرضون لحالات إعياء، أو إغماء، أو فقدان الطريق في المناطق الوعرة المختلفة، وغيرها من الحالات الأخرى، وذلك برئاسة العقيد طيّار سعيد راشد اليماحي رئيس قسم جناح الجو بشرطة رأس الخيمة، الذي يحرص مع فريق عمله على تسخير كافة الطاقات نحو تعزيز زمن سرعة الاستجابة لنداءات جمهور الإمارة من المواطنين والمقيمين والزوّار.

ودعا النعيمي، سكان ومرتادي المناطق الجبلية إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر وتجنب ارتياد المناطق شديدة الوعورة، وخاصة في أوقات ارتفاع درجات الحرارة، حفاظاً على سلامة أرواحهم.